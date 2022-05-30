اتحاد الهيئات المحلية يعقد اجتماعًا مع القنصل العام لإيطاليا في القدس

وطن: عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية برئاسة م. موسى حديد اجتماعًا مع القنصل العام لإيطاليا في القدس جوزيبي فيديل، بهدف التعريف في مشروع LAND "شبكة الهيئات المحلية للتنمية المستدامة" ولقاء رؤساء الهيئات المحلية في التجمعات المستهدفة ضمن المشروع والاطلاع على احتياجات هذه المناطق لا سيما ذات العلاقة بالقضايا البيئية.

جاء ذلك في مقر الاتحاد بمدينة رام الله، بحضور رئيسة بلدية بيت لقيا أريج عاصي، ورئيس بلدية نعلين يوسف الخواجا، ورئيس بلدية بيتا محمود برهم، وعضو المجلس البلدي في بلدية حوارة وجيه عودة، ومدير التعاون الإيطالي AICS جويلمو جوردانو، ومدير وحدة الدعم الفني في الاتحاد م. عبدالمؤمن عفانة، ومدير المشروع مورينو كابوراليني، ومنسقة المشروع من الجانب الإيطالي كيارا كوليتي ومنسقة المشروع في الاتحاد وداد قاضي ومنسقة العلاقات العامة والإعلام ندين نخلة.

وأشاد القنصل الإيطالي بدور البلديات الفلسطينية واستمرارها في تقديم الخدمات على الرغم من كل التحديات السياسية، مشيرًا إلى أهمية الزيارة الميدانية المزمع عقدها في منتصف الشهر المقبل إلى إيطاليا للتعرف أكثر على واقع البلديات والعمل على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الإيطالية في التعامل مع المشاكل والقضايا البيئية والتأسيس لتعاون مشترك بين الطرفين.

ومن ناحيته، ثمن رئيس الاتحاد م. موسى حديد جهود واهتمام القنصلية الإيطالية في مشاريع التعاون اللامركزي مع الهيئات المحلية الفلسطينية، لا سيما اهتمامه بمشروع شبكة الهيئات المحلية للتنمية المستدامة، كونه يدعم مأسسة العلاقة بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها الإيطالية لتعزيز الشراكة فيما بينها والاستفادة من الخبرات لديهما، داعيًا الهيئات المحلية المستهدفة إلى بذل كافة الجهود لتقديم هذا النموذج القائم على التعاون المشترك بين الهيئات المحلية من أجل التغلب على التحديات الجغرافية والسياسية التي تحول دون وضع استراتيجيات وسياسات إنمائية شاملة ومستدامة.

فيما استعرض مدير التعاون الإيطالي أبرز مشاريع التعاون اللامركزي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئات المحلية الفلسطينية، داعيًا الاتحاد إلى تقديم مقترحات مشاريع تستهدف أبرز المشاكل التي يواجهها قطاع الحكم المحلي بالاستناد إلى احتياجات الهيئات المحلية والتركيز على أولوياتهم.

واستعرض مدير المشروع في منظمة FELCOS UMBRIA مورينو كابوراليني أبرز محاور المشروع وتدخلاته ومنهج عمله، موضحًا أن المشروع يسعى بشكل أساسي إلى تعزيز قدرة الهيئات المحلية الفلسطينية على التخطيط والإدارة في إطار الخدمات البيئية المشتركة من خلال التركيز على تعزيز سبل توعية ومشاركة المجتمعات المحلية في دعم الاستراتيجيات المحلية والوطنية للاستدامة البيئية.

جدير بالذكر أن اتحاد الهيئات المحلية ينفذ مشروع "شبكة الهيئات المحلية للتنمية المستدامة L.A.N.D" لصالح الهيئات المحلية في فلسطين بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي، وبالتعاون مع اتحاد البلديات الإيطالية في منطقة أومبريا واتحاد بلديات تراسيمينو ومنظمة الهيئات المحلية للتعاون اللامركزي FELCOS UMBRIA وجمعية تراسيمينو للخدمات البيئية، واتحاد بلديات Terre dell'Olio e Sagrantino وبلدية أسيزي وهيئة الصرف الصحي والمياه في منطقة أومبريا، حيث سيكون المستفيدون المباشرون من المشروع تجمع بيت لقيا نعلين والقرى المجاورة وتجمع حوارة بيتا والقرى المجاورة