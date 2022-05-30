الشريك السويدي للتنمية يجمع مؤسسات المجتمع المدني من الأردن، فلسطين ولبنان في البحر الميت





وطن: انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "حملات المناصرة والمساحة المدنية في المنطقة العربية: إعادة صياغة سرديات المناصرة" والمنظم من قبل اي ام - الشريك السويدي للتنمية في الأردن، والذي جاء بناءً على مخرجات سلسلة جلسات استشارية مع مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين والأردن ولبنان حول موضوع المناصرة وانكماش المساحة في البلدان العربية. يعقد المؤتمر على مدار ثلاث أيام متتالية في منطقة البحر الميت، يتخللها مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني والحكومات والمؤسسات الدولية. مع الإشارة إلى أن المؤتمر هو الأول من نوعه ضمن إطار عمل الشريك السويدي للتنمية على صعيد الإقليم.

يهدف المؤتمر إلى مراجعة واقع حملات المناصرة والمساحة المدنية في الوطن العربي، وبحث علاقة المجتمع المدني مع نفسه ومع الحكومات والمؤسسات الدولية بالإضافة إلى التعرّف على التنظيم المجتمعي والحركات الشعبية وآثارها في إنجاح حملات الضغط والمناصرة ضمن مساحة مدنية تتقلص بشكل متزايد. ويجري تنظيم المؤتمر بمشاركة فعالة لنشطاء ومؤسسات من الدول العربية المشاركة (الأردن، لبنان، فلسطين)، الذين كانوا جزءا مهما في اختيار محاور الجلسات الرئيسية، وأدوات العمل الجماعي وادارة جلسات الحوار بحضور أكثر من 100 مشارك ومشاركة من مختلف القطاعات المعنية (الدولية، الحكومية، المجتمع المدني) .

ومن جهته أشار الأمين العام للمنظمة، مارتن نهلجارد أن "أي إم الشريك السويدي للتنمية تعمل على الصعيد الدولي مع شركاء محليين في 15 دولة حيث نلاحظ صور نمطية متشابهة في جميع أنحاء العالم: ديمقراطية مهددة ومساحة مدنية متقلصة .. تحت ظروف كهذه، يعتبر وجود مجتمع مدني قوي ضرورة للاستمرار في إعطاء صوت للفئات التي تتعرض للتهميش. في ضوء ذلك، يعد هذا مؤتمرًا مهمًا يجمع المسؤولين والمجتمع المدني في المنطقة معًا. كما ان الأسئلة المحورية قيد النقاش في هذا المؤتمر ليست إقليمية فحسب، بل دولية النطاق".

وفي ذات الإطار، أعربت مديرة أي ام الشريك السويدي للتنمية في عمان/ الاردن إيمان صيام انه "سيوفر المؤتمر فرصة ذهبية لجميع الأطراف المعنية للتواصل الفعلي وفتح باب الحوار وبحث القضايا التي تؤثر على عمل المجتمع المدني ومناقشة الحلول المرجوة". كما اضافت "ان المؤتمر سيشكل انطلاقة للعمل المستقبلي والمشترك بين منظمات المجتمع المدني والنشطاء على المستوى المحلي والاقليمي وسيضع الخطوط العريضة لرسم استراتيجيات شاملة وطويلة المدى للمناصرة تساعد على تحسين وتوفير بيئة افضل لعمل المجتمع المدني"

ومن الجدير بالذكر انه من بين المخرجات الاخرى المرجوة من المؤتمر هو صياغة مفاهيم وحلول وأدوات واضحة للمناصرة من خلال الاستفادة من افضل الممارسات لتكون ركيزة للعمل المنظم والموحد وللتدخلات المستقبلية.