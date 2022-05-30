عائلة المواطن ياسر الهيموني تطالب عبر وطن بإطلاق سراحه ومحاسبة عنصر الأمن الذي اعتدى عليه

وطن: طالبت عائلة المهندس ياسر الهيموني (41عاما)، السلطة بإطلاق سراحه ومحاسبة عنصر الأمن الذي اعتدى عليه، الخميس الماضي.

وحول تفاصيل القصة، روى محمد حازم الهيموني ابن شقيقه لـوطن، "عمي مهندس يعمل على مركبة عمومي بعد الدوام في المدرسة، تفاجأ الخميس الماضي أن العديد من المتظاهرين يقفون على دوار بن رشد وسط الخليل، يحملون اعلام ورايات، وجاء أحد الأشخاص وألقى العلم عليه في السيارة، وعندها ضربت عصا العلم في عينه، فطلب من ذات الشخص أخذ العلم".

وأضاف: بعدها جاء شخص أخر وضربه على عينه وبدأ شجار بينهما، ثم تبعه عدة اشخاص بزي مدني وعسكري وقاموا بالاعتداء عليه، لحين تدخل عناصر من الشرطة كانوا في المكان وفضوا الشجار، وطلبوا منه المغادرة إلا انه اصر على تقديم شكوى ضد المعتدين.

وتابع: ذهبوا الى مركز الشرطة، واخبروه انه يجب ان يقدم الشكوى في مركز أخر، وقاموا بنقله عبر سيارة الشرطة الى المركز الأخر، كما قاموا بنقل العسكري الأخر بسيارة الامن الوطني، وهناك أخبروه ان مشكلته مع عنصر من الأمن الوطني ويجب أن يقدم شكوى لدى الاستخبارات، وعندما طلب اطلاق سراحه لتقديم شكوى هناك، أخبروه انه محتجز ولا يحق له تقديم شكوى بسبب الاعتداء على عسكري وإهانة العلم الفلسطيني، وتم إطلاق سراح عنصر الامن الوطني، ولا يزال محتجزا في سجن القلعة علما انه يعاني من مشاكل صحية، وتم وعدنا انه سيم اطلاق سراحه يوم السبت ولم يحدث ذلك، وقد تنازل الأمن الوطني عن الشكوى إلا أن الشرطة أصرت على احتجازه بذريعة إهانة العلم الفلسطيني، وتم تحويله للنيابة.

وأوضح: بعد تدخلات وإدخاله للمستشفى قررت النيابة إطلاق سراحه، ولم تأخذ إفادته وعند عرضه على قاضي الصلح لم تطلب النيابة تمديد توقيفه وإنما طلبت مهلة لإثبات البينات، إلا أن القاضي أمر بتمديد توقيفه لتاريخ 21/7/2022.