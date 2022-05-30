الاحتلال يستولي على جرافة ويمنع بناء خزان مياه في يعبد

رام الله - وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على جرافة كانت تعمل في أرض مواطن في منطقة "ام ريحة" في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ومنعت صاحب الأرض من بناء خزان مياه فيها.

وقامت قوة من جيش الاحتلال بصحبة مسؤول أمن مستوطنة "مابو دوتان" المقامة فوق أراضي البلدة بمداهمة أرض المواطن أحمد فهمي أبو بكر الزراعية في منطقة "ام ريحة" ومنعوه من بناء خزان مياه واستولوا على الجرافة المملوكة للمواطن بسام جمال، من نزلة زيد في طولكرم، وتم نقلها الى داخل المستوطنة واعتقاله.