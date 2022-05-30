ترجمة وطن .. أميركا تستبدل وعودها بإعادة فتح قنصليتها في القدس بتعيين مبعوث خاص للفلسطينيين



وطن: تراجعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن وعودها بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، واستبدلت ذلك بـ" سلسلة خطوات لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع الفلسطينيين"، تتلخص عمليا بتعيين مبعوث خاص للفلسطينيين بدل من ان يكون للفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لما نقلته صحيفة تايمز أوف اسرائيل.

ووفقًا لمسئولين أمريكي وفلسطيني فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرفع منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون "الإسرائيلية" والفلسطينية هادي عمرو إلى منصب "مبعوث خاص للفلسطينيين" كما ذكرت "تايمز اوف إسرائيل" في تقرير لها.

وأكد المسؤولان أن عمرو سيبقى في واشنطن، لكنه سيقوم برحلات منتظمة إلى المنطقة وسيعمل عن قرب مع وحدة الشؤون الفلسطينية، التي تعد حاليًا فرعًا داخل السفارة الأمريكية في إسرائيل ومقرها في مبنى قنصلية القدس القديم حيث اعتاد دبلوماسيو الوحدة العمل بشكل مستقل عن السفارة إلى أن أغلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مكتب البعثة الفعلية للفلسطينيين في عام 2019.

وأشارت الى انه وفي خطوة تهدف مرة أخرى إلى فصل الدبلوماسيين الذين يخدمون الفلسطينيين عن أولئك الذين يخدمون الإسرائيليين قال مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون إن إدارة العلاقات مع الفلسطينيين ستبدأ رسميًا في تقديم تقارير مباشرة إلى عمرو في واشنطن ، بدلاً من السفير الأمريكي في دولة الاحتلال.

قال المسؤولان أن إدارة بايدن تأمل في الانتهاء من سلسلة الخطوات هذه قبل رحلة الرئيس إلى إسرائيل والضفة الغربية التي من المتوقع أن تتم في أواخر يونيو.

ومن المقرر أن يحل أندرو ميللر محل عمرو في منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية حيث يعمل ميللر حاليًا كمستشار سياسي في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، لكنه كان سابقًا مديرًا لقضايا مصر وإسرائيل العسكرية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أثناء إدارة أوباما.

ورفض كل من وزارة الخارجية ومكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلبات التعليق على هذه التصريحات.

وأشار مؤيدو الخطوة إلى أنها كانت مجرد عودة إلى الوضع الراهن الذي دام عقودًا وأن ما يقرب من اثنتي عشرة دولة أخرى لديها مكاتب مماثلة تخدم الفلسطينيين في القدس.

المصدر: تايمز أوف اسرائيل

ترجمة : إيناس الحج علي