مستوطنون يهاجمون مدرسة عوريف الثانوية جنوب نابلس

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، مدرسة عوريف الثانوية للبنين، جنوب نابلس، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مدير المدرسة عايد القط، بأن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال هاجموا المدرسة بالحجارة، وحاصروا المعلمين لمدة نصف ساعة، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المدرسة، ما أدى لإصابة عدد من المعلمين بالاختناق.

وأضاف أن إدارة المدرسة أخلت الطلبة من مخرج الطوارئ مع بدء الهجوم، مشيرا إلى أن المستوطنين حطموا عددا من ألواح الطاقة الشمسية، منوها إلى أن مواجهات اندلعت بين الأهالي الذين هبوا لصد الهجوم وجيش الاحتلال والمستوطنين.

(وفا)