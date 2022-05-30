مسيرتا أعلام للمستوطنين في الخليل وحوارة جنوب نابلس

وطن: خرجت مسيرة "استفزازية" للمستوطنين، اليوم الاثنين، الى حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مئات المستوطنين من مستوطنة "ايتمار" نظموا مسيرة "استفزازية" رفعوا خلالها أعلام دولة الاحتلال، وتوجهوا من "معبر" بلدة عورتا إلى حاجز حوارة، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.

وذكر شهود عيان، أن الطريق الواصل بين جنين ونابلس، يشهد انتشارا لعشرات المستوطنين.

كما انطلقت مسيرة اعلام للمـستوطنين من منطقة "كريات أربع" الى المسجد الإبراهيمي بالخليل.