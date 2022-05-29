مسيرات حاشدة لأبناء شعبنا في لبنان تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على القدس

وطن: شارك أبناء شعبنا في مخيمات الشتات واللجوء في لبنان، اليوم الأحد، بمسيرات جماهيرية حاشدة استنكارا وتنديدا لما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، من قبل حكومة الاحتلال والمستوطنين.

وشهدت المخيمات الفلسطينية، مسيرات حاشدة دعت إليها الفصائل الفلسطينية في لبنان.

وخرج أهالي مخيمات برج البراجنة، وشاتيلا، ومار الياس، في مسيرات واعتصامات جماهيرية حاشدة، رفعوا خلالها العلم الفلسطيني.

وشارك في الاعتصامات ممثلو الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، والمؤسسات والجمعيات، والاتحادات اللبنانية، وممثلو اللجان الشعبية والمؤسسات والجمعيات الأهلية