مسيرات أعلام فلسطينية في قرى وبلدات جنين إسنادا للقدس

وطن: نظمت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين ، مساء اليوم الأحد، مسيرة أعلام فلسطينية دعما وإسنادا لأهلنا في القدس المحتلة.

ورفع المشاركون في المسيرات التي جابت شوارع وأحياء: يعبد، وعرابة، وقباطية، وسيلة الظهر، ومدينة جنين، الأعلام الفلسطينية، ولافتات منددة باقتحام المستوطنين لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ورددوا عبارات داعمة ومساندة لأهلنا في القدس، ومنددة بالصمت العالمي المريب تجاه ما يحدث فيها، ودعوا إلى رص الصفوف والوحدة الوطنية للتصدي للاحتلال ومستوطنيه.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "دوتان" العسكري المقام على أراضي بلدة يعبد.