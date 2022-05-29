197 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة بما فيها القدس المحتلة

وطن: أصيب ما لا يقل عن 197 مواطنا خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 137 إصابة في الضفة الغربية توزعت على مناطق البيرة، الخليل، نابلس، اريحا، طولكرم، عزون، منها 11 بالرصاص الحي.

وأُصيب 62 مقدسيا على الأقل، جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، في القدس المحتلة، منذ صباح اليوم.

وذكر الهلال الأحمر، أنه تم نقل 23 إصابة منها للمستشفى لتلقي العلاج، فيما تم علاج الإصابات الأخرى ميدانيا.

وأشار إلى أن الإصابات نتجت عن إطلاق الرصاص المطاطي، والاعتداء بالضرب، وغاز الفلفل.

وأعلن الهلال الأحمر، فتح المستشفى الميداني في مركز الاسعاف بحي الصوانة بالقدس المحتلة.