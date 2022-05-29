مواجهات مع الاحتلال واعتقال شابين في عاطوف جنوب شرق طوباس

وطن: اندلعت مواجهات، مساء اليوم الأحد، بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية عاطوف جنوب شرق طوباس، كما تم اعتقال شابين من المنطقة.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن المواجهات اندلعت بعد اعتراض قوات الاحتلال مسيرة للمواطنين في منطقة الخندق إلى الشرق من عاطوف، حيث أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاههم.

بدوره، أكد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من المنطقة وهما: مجد حسن غرايبة، ورعد نائل بني عودة.