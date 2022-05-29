إصابات بالاختناق خلال المواجهات مع الاحتلال في جنين

وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اندلعت قرب حاجز الجلمة العسكري و بلدة سيلة الظهر، في جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا دعما وإسنادا للقدس والمسجد الأقصى، وتنديدا بعربدة المستوطنين في القدس والضفة، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المواجهات في سيلة الظهر اندلعت مع الاحتلال المتمركزة قرب مدخل مستوطنة "حومش" المخلاة، التي تقوم بحماية المستوطنين المنتشرين في محيط البلدة.