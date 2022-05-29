مواجهات مع الاحتلال في الضفة بما فيها القدس المحتلة

وطن: شهدت عدة محافظات في الضفة الغربية والقدس المحتلة اليوم الأحد، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال أسفرت عن وقوع عشرات الاصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، والرصاص الحي.

وصرح الهلال الأحمر الفلسطيني، ان طواقمه تعاملت مع 137 إصابة في الضفة الغربية بينها 11 إصابة بالرصاص الحي.

واندلعت المواجهات في كل من القدس، ونابلس، و رام الله، وقلقيلية، و طولكرم، وجنين.

كما سجل أكثر من 50 حالة اعتقال في القدس المحتلة، منذ الصباح، إلى جانب 6 حالات اعتقال في الخليل، وطوباس ونابلس.