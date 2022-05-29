31 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط نابلس

وطن: أصيب نحو 28 مواطنا، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بمحيط مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت قرب حاجز حوارة العسكري وبلدة بيتا جنوب نابلس، قبل انطلاق مسيرة الأعلام، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

وأضاف المصدر ذاته، انه أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في بلدة بيتا، و9 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

كما أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي تم نقلهم إلأى مستشفى رفيديا، واثنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخر بالحروق، و14 بالاختناق خلال المواجهات المندلعة قرب حاجز حوارة العسكري.

كما اندلعت مواجهات أخرى شمالا في بلدتي برقة وبزاريا أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين ومنازلهم، وأصيب العشرات بالاختناق.