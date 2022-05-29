فتح: لقد تُرك المقدسيون لوحدهم في معركة تقودها كل أركان دولة الاحتلال

وطن: قالت حركة فتح في القدس المحتلة: لقد تُرك المقدسيون لوحدهم في معركة تقودها كل أركان دولة الاحتلال بيمينه ويساره وكل جنرلات حربه ومنظومته العسكرية والمخابراتية دون أي ردة فعل عربيه أو إسلامية أو عالمية.

وأضافت الحركة: رغم كل هذا إرادتنا ستنتصر ومعركتنا مع هذا الاحتلال ممتدة ولن نرفع الرايات البيضاء وسيكتب التاريخ أن إرادتنا أقوى من كل قوته وقبضته الحديدية وستبقى السيادة لنا كما قالها زعيمنا الراحل الشهيد ياسر عرفات. القدس لنا شاء من شاء وأبى من أبى يرونها بعيدة ونراها قريبة وإنا لصادقون بإذن الله.

وأنهت الحركة بيانها بالقول "العزة والفخار لشعبنا العظيم والخزي والعار لكل من طبع وخان وساوم وتآمر".