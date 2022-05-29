22 معتقلا في القدس المحتلة منذ الصباح والعدد قابل للزيادة

وطن: أكد فراس الجبريني محامي مركز معلومات وادي حلوة بالقدس المحتلة، أن الاحتلال اعتقل أكثر من 22 مواطنا مقدسيا على الأقل في المدينة ومحيطها، منذ صباح اليوم.

وأشار الجبريني إلى أن عدد المعتقلين قابل للزيادة بسبب مواصلة الاعتقالات حتى هذه اللحظة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات بحق المقدسيين والمقدسيات منذ صباح اليوم، وحولت مدينة القدس ومداخلها لثكنة عسكرية محكمة الإغلاق لمنع المواطنين من الوصول للمسجد الأقصى والبلدة القديمة للتصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم.