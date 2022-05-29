رفع العلم الفلسطيني في كافة مدارس الوطن

وطن: رفع طلبة مدارس الوطن، صباح اليوم الأحد، علم فلسطين؛ تأكيداً على الوفاء للقدس المحتلة، ولصمود أهلها، وثباتهم في وجه الاحتلال والمستوطنين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أن الفعاليات تضمنت توظيف الإذاعة الصباحية، للحديث عن مكانة العلم ورمزيته، إذ قضى من أجله آلاف الشهداء؛ ليظل خفاقاً حراً في كافة الساحات والمحافل والميادين، كما شاركت فرق الكشافة المدرسية في مراسم رفع العلم في الطابور الصباحي.

وأكدت الوزارة أنها حريصة على غرس قيم الانتماء الوطني لدى الطلبة، وتعزيز حضور العلم الفلسطيني في مختلف النشاطات؛ باعتباره رمزاً للسيادة والاستقلال والتحرر.

وأشارت إلى التحديات التي يواجهها التعليم في المدينة المقدسة ومحاولات الاحتلال المتواصلة لضرب مرتكزات الهوية الوطنية الجمعية، وأسرلة التعليم، وتشويه المناهج، وغيرها من الانتهاكات التي تتعرض لها القدس.