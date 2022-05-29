مستوطنون يرقصون ويرفعون علم الاحتلال في باحات الاقصى

وطن: رفع مستوطنون اعلام الاحتلال في باحات المسجد الأقصى اليوم الاحد، بحماية شرطة الاحتلال التي اعتدت على المصلين والمعتكفين ونفذت حملة اعتقالات عشوائية.

ورصدت عدسات الصحفيين قيام مستوطنين برفع علم الاحتلال في باحات الأقصى والقيام بالرقصات الاستفزازية والصلوات التلمودية.

وتفاخر الاعلام العبري صباح اليوم بكسر جميع الخطوط الحمراء في المسجد الأقصى.

وتفاخرت وسائل الأعلام العبرية برفع المستوطنين لعلم الاحتلال في الأقصى والرقص واداء صوات تلمودية.

وبدأت شرطة الاحتلال بنشر أعداد كبيرة من الجنود في منطقة باب العامود في القدس قبيل انطلاق "مسيرة الأعلام" الساعة 4:00 مساء وستسلك طريقا عبر الحي الإسلامي بالمدينة القديمة في القدس في وقت لاحق من اليوم.

وكان المتطرف ايتمار بن غفير اقتحم الاقصى برفقة أعداد كبيرة من المستوطنين.

وبدأت مجموعات المقتحمين عند الساعة السابعة من صباح اليوم اقتحاماتها وسط انتشار لقوات الاحتلال ومحاصرة المصلين داخل المصلى القبلي.