نقابة الصحفيين تحذر من استمرار الاحتلال بارتكاب الجرائم بحق الصحفيين

وطن: حذرت نقابة الصحفيين من استمرار الاحتلال بارتكاب مزيد من الجرائم بحق الصحفيين، وتعمد استهدافهم في ميادين العمل، ودعت الزملاء الى تكثيف التغطية الاعلامية ومواصلة فضح الاحتلال ومحاولات مساسه بالقدس ومقدساتها.

وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم الاحد، إن تصريحات المتحدث باسم شرطة الاحتلال بالقدس، وطلبه من الصحفيين ارتداء سترات الصحافة وابراز البطاقات التعريفية خلال تغطية ما يسمى بمسيرة الاعلام، هي توطئة لاعتداءات جديدة، ومحاولة خائبة لتخويف الصحفيين وثنيهم عن القيام بواجباتهم المهنية والوطنية.

وأكدت ان الصحفيين يردون على كل جريمة واعتداء جديد، باصرار أكبر على مواصلة التغطية وتكثيفها.

وفي السياق، استنكرت النقابة اعتداء المستوطنين ليل السبت على الزميل عبد القادر قباجة وتحطيم زجاج سيارته قرب مدخل البيرة الشمالي، والعربدة التي مارسها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال على الصحفيين اثناء تغطيتهم الأحداث في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وجدّدت النقابة دعوتها لتوفير حماية دولية للصحفيين، خاصة في نقاط التماس والمناطق التي تشهد مواجهات، ودعت المجتمع الدولي الى استخلاص العبر من صمته ومحاباته للاحتلال، ما أفضى الى ارتكابه جريمة اعدام الشهيدة شرين ابو عاقلة.