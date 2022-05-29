الاحتلال يحاصر المرابطين في القبلي وسط اقتحامات المستوطنين للأٌقصى

وطن: تسود المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، أجواء مشحونة بالتوتر على وقع حصار قوات الاحتلال لعشرات المرابطين داخل المسجد القبلي في الوقت الذي تقتحم فيه مجموعات من المستوطنين باحات المسجد.

واقتحم عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات وبحماية مشددة من جنود الاحتلال.

وتصدت مجموعة من المرابطات ممن تمكنّ من اختراق إجراءات الاحتلال المشددة لاقتحامات المستوطنين.

ومنعت قوات الاحتلال في وقت سابق عدد كبير من المصلين القادمين من أهل القدس والداخل المحتل من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر.

وفي السياق ذاته، اعتقلت شرطة الاحتلال، أربعة شبان، لم تعرف هويتهم بعد، أثناء تواجدهم قرب باب السلسلة.