البرازيل: مصرع 35 شخصا على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة

وطن: لقي 35 شخصا على الأقل مصرعهم وسط سقوط أمطار غزيرة على شمال شرق البرازيل يومي الجمعة والسبت، بينما اجتاحت المياه مدينتين كبيرتين على المحيط الأطلسي في رابع فيضان كبير تشهده البلاد منذ خمسة أشهر.

وأعلن المسؤولين ولاية بيرنامبوكو البرازيلية مصرع 33 شخصا على الأقل حتى بعد ظهر السبت، بينما تسببت الأمطار في انهيارات أرضية أزالت مناطق سكنية مقامة على تلال، وفقًا لـ "رويترز".

وأضافوا أن 765 شخصا آخرين اضطروا للنزوح عن ديارهم مؤقتا على الأقل.

بينما أعلنت خدمة الطوارئ الاتحادية أن ولاية ألاجواس المجاورة سجلت حالتي وفاة.