انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تأجيل 36 دقيقة لأسباب أمنية

وطن: انطلقت المباراة النهائية لمسابقة "دوري أبطال أوروبا" لكرة القدم بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، مساء اليوم السبت، بعد تأجيل 36 دقيقة لأسباب أمنية.

وأعلن المذيع الداخلي في "استاد فرنسا" بالعاصمة باريس، الذي يستضيف المباراة، قبل ربع ساعة من الموعد المفترض لركلة البداية الساعة العاشرة بتوقيت القدس: "يجب تأجيل بداية المباراة لبعض الدقائق لأسباب أمنية"، مضيفًا في وقت لاحق أنه "تقرر التأجيل بسبب الوصول المتأخر لبعض المشجعين إلى مدرجات الملعب في باريس".

من جهتها، قالت الشرطة الفرنسية إن بعض المشجعين حاولوا اقتحام الاستاد، بعد شقوا طريقهم من الحاجز الأول للشرطة، مشيرةً إلى أن "الرقابة محكمة في استاد فرنسا".

وأظهرت مقاطع فيديو شرطة مكافحة الشغب تطارد عددًا من المشجعين خلال عملية فرارهم، بينما ألقت القبض على آخرين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث يبحث ريال مدريد عن حصد لقبه الرابع عشر في المسابقة، بينما يحاول ليفربول إحراز لقبه السابع.