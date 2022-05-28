نقابة المهندسين تعلن فعاليات الاضراب مع انتهاء الفترة الزمنية الممنوحة للحكومة لتطبيق علاوة العمل

وطن: قالت نقيب المهندسين نادية حبش ان نقابة المهندسين الفلسطينين قررت، اليوم السبت، الإضراب الشامل عن العمل، مطلع الشهر المقبل، مع اقتراب انتهاء المدة القانونية التي منحتها للحكومة للوفاء بالتزامتها

ووفقا لحديثا، فإن الفعاليات النقابية المتعلقة بنزاع العمل الخاص بتطبيق علاوة طبيعة العمل، ستبدأ في الأول من شهر يونيو المقبل، أي بعد ثلاثة أيام، بما يشمل المهندسين العامين في القطاع العام.

وتابعت بأن النقابة طالبت بتعليق مشاركة مهندسي البلديات والهيئات المحلية مؤقتاً لحين استلام رد وزارة الحكم المحلي على كتاب نزاع العمل الذي تم توجيهه للوزارة في الثامن والعشرين من ابريل الماضي.

واعلنت عن دخول النقابة في اضراب مع عدم التوجه إلى العمل وتنظيم وقفة أمام مقرات النقابة في المحافظات في الأول من يونيو المقبل.

يشار ان النقابة طالبت في علاوة طبيعة عمل للمهندسين بنسبة 120 %