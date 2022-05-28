هنية: كل الخيارات على الطاولة ومستعدون للسيناريوهات كافة والاحتلال يريد من" مسيرة الأعلام" تخطي منجزات "سيف القدس"

وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن أمامنا خيارات عديدة لمواجهة مسيرة الأعلام ومحاولات تدنيس المسجد الأقصى.

وأضاف هنية في تصريحٍ له تعقيبًا على التحضيرات لمسيرة الأعلام في القدس، السبت: "لدينا ثلاثية متأهبة للتعامل مع تطورات الموقف غدًا (الأمة والشعب والمقاومة) وجاهزون لكل السيناريوهات".

وقال: "نعتبر أن رأس الحربة هم أهلنا في القدس الذين لم يترددوا يومًا في الدفاع عن الأقصى والضفة والـ48 امتداد شعبي وميداني مفتوح على كل المستويات، وستظل غزة الدرع والسيف".

وأشار في تصريحه إلى أن كل الخيارات على الطاولة ومستعدون للسيناريوهات كافة، مضيفًا: "نحن نتعامل مع احتلال طال زمانه وحان زواله والفعل المقاوم انطلق مبكرًا وما زال لتحقيق الحرية والعودة وإعلان القدس عاصمة لكل فلسطين بل ومهوى قلوب الأمة جمعاء".

واختتم بالقول: "يريد الاحتلال أن يجعل من مسيرة الأعلام محطةً لتخطي منجزات معركة "سيف القدس" وتجاوز البيئة التي أعقبت هذه المعركة، ولكنا نقول بوضوح إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، والمسجد الاقصى حق لنا وملك أيدينا".