رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ يهنئ منتخبنا الوطني على إنجازه في بطولة العالم

وطن: هنأ رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ روي بيكر، الاتحاد الفلسطيني للعبة، على الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني مؤخراً، بالفوز بست ميداليات ملونة، في بطولة العالم التي أقيمت بمدينة إسطنبول خلال شهر أيار الجاري.

جاء خلال رسالة أبرقها بيكر لرئيس الاتحاد سمير عثامنة، مشيدًا بحصد الميداليات الست، لأول مرة في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني.

وأعرب بيكر عن سعادته بما حققه المنتخب الفلسطيني في البطولة التي شهدت مشاركة 44 دولة من حول العالم، بمجموع نزالات وصل إلى 2648 نزالاً.

وكان المنتخب الوطني قد فرض حضوره بالبطولة الدولية عبر نخبة من لاعبيه، حيث توّج هادي عبد الغافر بالذهبية، وعبد الله حسن بالفضية، فيما حصد البرونزية كل من نورا أبو ناب، محمد نزال، يحيى سويدان، ويوسف لبادة.