عشية "مسيرة الأعلام".. مسيرات استفزازية للمستوطنين في القدس

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، مساء اليوم السبت، منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، في مسيرة استفزازية تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، أن المستوطنين أدوا رقصات استفزازية وطقوسًا تلمودية ورفعوا علم دولة الاحتلال، مشيرةً إلى أن المسيرة اقتحمت شوارع البلدة القديمة، وصولاً إلى حائط البراق، وتخللها هتافات عنصرية في منطقة باب القطانين.

ولفتت إلى أن شرطة الاحتلال أبعدت المصلين في المسجد الأقصى المبارك عن تجمع المستوطنين الاستفزازي عند "باب القطانين".

وكان المستوطنون نفذوا اليوم عدة مسيرات استفزازية، تخللتها اعتقالات واعتداءات على المقدسيين، عشية "مسيرة الأعلام" التهويدية التي تنظم غدًا في ذكرى احتلال القدس الشرقية.

وأوضحت ذات المصادر أن أولى المسيرات الاستفزازية انطلقت صباح اليوم، حيث أدى عشرات المستوطنين طقوسًا تلمودية ورقصات استفزازية في منطقة باب الأسباط، تحت حماية شرطة الاحتلال.

كما اقتحم المستوطنون طريق باب الواد في البلدة القديمة، وتجمعوا في المكان، وحاولوا استفزاز المواطنين والتجار، حيث تصدى لهم الشبان المتواجدين بالمكان، فيما سارعت شرطة الاحتلال، للاعتداء على الشبان بوحشية، واعتقلت الشاب ابراهيم غيث والفتاة آلاء خلفاوي (17 عامًا).

(وفا)