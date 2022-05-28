الاحتلال يقتحم بلدة جبل المكبر في القدس

وطن: اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت في شوارعها، فيما سارع الشبان برفع العلم الفلسطيني فيها، وسط دعوات لرفعه في كافة الميادين، ردًا على "مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي يعتزم المستوطنون تنفيذها غدا في شوارع القدس المحتلة.

وأضافت أن العلم الفلسطيني رفرف أيضا في حي واد الجوز شمال شرق البلدة القديمة لمدينة القدس، ردا على "مسيرة الأعلام".

(وفا)