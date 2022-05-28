مسيرة الأعلام.. بداية السقوط في قعر الجحيم ؟!



كتب: حسن مليحات (الكعابنة)

كاتب وباحث استراتيجي

تأخذ مسيرة الاعلام التي من المفترض أن تنظم في القدس الأحد 29/5/2022 صخبا واهتماما استثنائيا هذا العام، إذ يخطط غلاة المستوطنين المتطرفين لإحياء ذكرى يوم الاستيلاء على الجزء الشرقي من القدس، باقتحام كبير للمسجد الأقصى، وبمسيرة أعلام إسرائيلية ضخمة، يعوضون من خلالها أخفاق مسيرة العام المنصرم التي تشتت تحت وقع صواريخ المقاومة القادمة من غزة، ويعد يوم "توحيد القدس" عيدا وطنيا لإحياء ذكرى استكمال سيطرة دولة الاحتلال على باقي مدينة القدس، وذلك في اعقاب حرب حزيران العام1967، ويشارك في هذا الاحتفال ما يقارب (30) الف من اليهود القوميين، يتوافدون الى المدينة ويسيرون في شوارعها وأزقتها، لاحياء هذه الذكرى المشؤومة، ويحمل المشاركون الاعلام الاسرائيلية وينشدون الأغاني القومية ويتخللها ما يسمى برقصة الأعلام، وتنطلق المسيرة من مكان التجمع المتفق عليه غربي القدس، وتمر من باب البلدة القديمة وهما باب الخليل وباب الحديد وصولا الى باب العامود، وقد دأبت دولة الاحتلال على هذه الاحتفالات منذ العام 1974،لكنها توقفت في الفترة ما بين العام 2010 الى 2016،بسبب المواجهات التي كانت تندلع بين المشاركين في المسيرة والفلسطينيين.



في خضم هذا المشهد السياسي المحتدم والمشتعل، وبعد موافقة حكومة الاحتلال على مسار المسيرة السنوية، وبعد اتخاذها اجراءات أمنية مشدد في القدس المحتلة والضفة الغريبة، ازدادت مخاوفها، من أن تترك مسيرة الأعلام المقررة في ذكرى استكمال احتلال مدينة القدس، تأثيرها على مستقبل الحكومة الهشة، في ظل ما سيواجه هذه الفعالية من ردود فعل فلسطينية غاضبة، وهذا ما سيضع قادة تحالف حكومة الاحتلال في شر خطير، لأنه يعني المخاطرة وعدم أخذ تهديدات حماس على محمل الجد، وبالتالي تقع تلك الحكومة تحت خطر الصدمة والتفكيك، لأنها موافقتها على المسيرة هو بمثابة مغامرة غير محسوبة المألات، وهي أيضا بمثابة اختبار لصبر قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، والذي هدد دولة الاحتلال بانه اذا مرت مسيرة الاعلام من باب العامود، فتسطير الصواريخ فوق القدس المحتلة، فدولة الاحتلال تسير بعيون مفتوحة وبصيرة عمياء نحو بداية السقوط في قعر الجحيم، حيث ان التراجع عن مسيرة الاعلام حسب المفهوم الاسرائيلي معناه تكريس الربط بين غزة والقدس، وهذا يما يمس مساسا خطيرا بالأمن القومي الاسرائيلي، وقد رفع جيش الاحتلال جهوزيته لهذه المواجهة من خلال مناورته في عربات النار.

في هذه الأجواء الاحتفالية التلمودية، وأمام واقع عربي مأزوم ومشرذم ومنبطح ومفلس، تأتي هذه الفعالية في هذه العام في ظل تطبيع وخذلان عربي هو في جوهره تنازل عن فلسطين والقدس تركها تقف وحيدة امام دولة الاحتلال، وكذلك بعد اسابيع عديدة من حالة احتدام معركة الأعلام في مدينة القدس، خاصة بعد تكرار رفع العلم الفلسطيني مؤخرا في المسجد الأقصى او في جنازة الراحلة شيرين أبو عاقلة، في مشاهد دفعت بالكثير من المحللين للقول بأن دولة الاحتلال بدأت بفقدان السيطرة على المدينة التي تدعى بأنها عاصمتها الموحدة، مما يؤشر بأن عنوان الصراع في القدس هو صراع على السيادة، والأعلام أحد أهم رموز السيادة، فكلما أقترب العلم الفلسطيني من المسجد الأقصى ومحيطه، يشعر الاحتلال بفقدان سيادته الوهمية على المدينة، وفي حالة سارت مسيرة الأعلام والأوهام حسب ما اقرته حكومة الاحتلال ضمن المسار المعتاد مرورا بباب العامود والحي الإسلامي، وإزاء حالة الغضب الفلسطيني المتعاظم بسبب قيام الجماعات المتطرفة بعدة اقتحامات سابقة للحرم القدسي الشريف، فإن ذلك يمثل صاعق لبرميل البارود، وبداية الأنفجار الحتمي الكبير، باعتبار أن المساس بالمسجد الأقصى هي وصفه لانطلاق شرارة حرب دينية لا تبقي ولا نذر، خاصة بعد أن صعدت جماعات الهيكل والمنظمات المتطرفة من تصريحاتها العدوانية تجاه المسجد الأقصى، وما زالت تحشد المزيد من المؤيدين للمشاركة في تنفيذ اقتحامات بأعداد كبيرة للمسجد الأقصى، ومن اكثر الدعوات تطرفا، تلك التي صدرت عن زعيم منظمة لاهافا المتطرفة بنتسي غوبشتاين الذي دعا لاعتبار اقتحام المسجد الاقصى بمناسبة توحيد القدس هو يوم البدء بهدم قبة الصخرة المشرفة.



ما من ريب يمكننا القول بأن نذر الحرب الدينية بدأت تلوح في الأفق السياسي القريب، وأنه وبنظرة استشرافية لما قد يحدث في مسيرة الأعلام والأحلام، وما بين يدي سنياريوا الانهيار خلال تلك المسيرة الأثمة، قد تحدث صدامات كبيرة بين الفلسطينيين وقوات شرطة الاحتلال والمتطرفين اليهود، ثم تأخذ تلك الصدامات طابعا اكثر شدة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس، خاصة وان منظمة لافاها الاجرامية الذي تربى اتباعها على كره العرب والمسلمين هي من تتصدر الدعوات والتنظيم لهذه المسيرة، والسيناريو الأكثر قتامة وخطورة يتمثل في فقدان جيش الاحتلال السيطرة على المتطرفين اليهود ويندفعون بشكل جماعي نحو المسجد الأقصى ويقتحمونه، ويعيثون فيه فسادا كبيرا ويحدثون شرا مستطيرا، وقتذاك تكون بمثابة اشعال فتيل لحرب دينية دامية، وتحدث مواجهات في الضفة الغربية، وايضا من المحتمل ازاء وضع خطير هكذا، ان تقوم حركة حماس بتنفيذ تهديداته والتي اطلقها يحيى السنوار منذ وقت ليس ببعيد بشان المساس بالأقصى، وفي هذه الحالة تزيد حدة الاشتباك والخطورة، وتقوم حماس بضرب اهم المدن في اراضي العام 1948،وتقصف بصواريخها تلك ابيب وحيفا ومطار اللد وجنوب فلسطين المحتلة، وتقصف مدينة القدس، وترد دولة الاحتلال بقصف غزة قصف شديد ومركز، وندخل في أتون مواجهة جديدة ومفتوحة، فدولة الاحتلال فشلت في اخضاع شعب حر عصي على الانكسار فشلت كل محاولات اطفاء جذوة النضال في ضميره ،ففلسطين قضية يتداخل فيها المقدس بالاستراتيجي والجغرافيا بالديمغرافيا، وهي عنوان الصراع الحضاري كله، بل والارث التاريخي بين الغرب والشرق، ربما تسلبني اخر شبر من ترابي، ربما تسطو على ميراث جدي، من اثاث واوني وخوابي، ربما تحرق اشعاري وكتبي، يا عدو الشمس لكن سأقاوم، سأقاوم، سأقاوم، على ما قال الراحل سميح القاسم.



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