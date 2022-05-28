مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في طريق الواد ويقتحمون منطقة باب الأسباط بالقدس

وطن: نظم مستوطنون، اليوم السبت، مسيرة استفزازية في طريق باب الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وجددوا اقتحامهم لمنطقة باب الأسباط بالمدينة.

وقالت مصادر فلسطينية ان المستوطنين أدوا بحماية قوات الاحتلال صلوات تلمودية، وأطلقوا هتافات عنصرية، في محاولة لاستفزاز المقدسيين، وجددوا اقتحامهم لمنطقة باب الأسباط في السور الشرقي للبلدة القديمة للمرة الثانية، وأدوا رقصات وأغاني استفزازية، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وتأتي هذه الاستفزازات عشية "مسيرة الأعلام"، التي يعتزم المستوطنون تنظيمها غدا في مدينة القدس، في ذكرى احتلالها.