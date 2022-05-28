جماهير غفيرة تشيع الشهيد الطفل زيد غنيم في بيت لحم

وطن: شيعت جماهير غفيرة في بيت لحم، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل زيد غنيم الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر مساء أمس الجمعة.

وانطلق موكب تشييع الشهيد غنيم من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي إلى منزل عائلته في بلدة الخضر، حيث القيت نظرة الوداع الأخير عليه، قبل أن ينقل محمولا على الأكتاف إلى مسجد عمر بن الخطاب لإقامة الصلاة عليه ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

والشهيد هو طالب في الصف التاسع في مدرسة الشهيد سعيد العاصي ببلدة الخضر، وهو الشهيد الرابع من طلبة المدارس الذي يستشهد برصاص الاحتلال في بيت لحم خلال الشهور الأخيرة.

وكان الطفل زيد محمد سعيد غنيم استشهد إثر إصابته بعيارين ناريين اطلقهما عليه جنود الاحتلال في الرقبة والظهر، بينما كان في منطقة "أم ركبة" جنوب الخضر.

وأشار مواطنون من بلدة الخضر أن الطفل غنيم تفاجأ بتواجد قوات الاحتلال في أزقة البلدة، وحاول الاحتماء في مرآب للسيارات تابع لأحد المنازل، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت رصاصها الحي صوبه وأعدمته بدم بارد.