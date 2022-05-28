قاتلت في صفوف الجبهة الشعبية.. اليابان تفرج عن المناضلة شيغينوبو بعد اعتقال دام 22 عاما

وطن: أفرجت السلطات اليابانية عن المناضلة الأممية "فوساكو شيغينوبو"؛ اليوم السبت، بعد قضائها 22 عاماً في السجون اليابانية.

وهنأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها المناضلة اليابانية "فوساكو شيغينوبو"؛ مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني لن ينسى ما قدمته هذه المناضلة ورفاقها في الجيش الأحمر الياباني من أجل فلسطين والقضية، الذين قادتهم قناعاتهم الثورية والمبدئية، ومناهضتهم للإمبريالية للانضمام لصفوف الجبهة الشعبية والقتال إلى جانب مقاتليها، وتنفيذهم سلسلة من العمليات البطولية وأبرزها عملية مطار اللد الفدائية التي أسفرت عن مقتل 40 صهيونياً وجرح 90 آخرين، واستشهاد اثنين من مقاتلي الجيش الأحمر هما تسويوشي أوكاديرا وياسويكي ياسودا وأسر المناضل كوزو أوماكوتو الذي تحرر في صفقة تبادل "عملية الجليل" عام 1985 بعد قضائه 13 عاماً في العزل الانفرادي.

وشددت الجبهة في بيانٍ لها اليوم السبت، على أنه يليق بالمناضلة شيغينوبو أن تكون إحدى المناضلات الأمميات اللاتي عملن إلى جانب المناضل الأديب الشهيد غسان كنفاني في مجلة الهدف الناطقة باسم الجبهة ودائرة الاعلام المركزي التابعة للجبهة، إلى جانب جهودها في صناعة الأفلام والمواد الإعلامية الخاصة بالجبهة وفلسطين، وترجمة بيانات ووثائق الجبهة إلى اللغة اليابانية.

ودعت الجبهة الأحرار في العالم إلى الاقتداء بهذه المناضلة الثورية والطليعة المقاتلة اليابانية التي جسدت انتمائها الفكري والثوري المبدئي واقعاً من خلال تأدية واجبها الأممي العابر للجغرافيا، باتجاه النضال إلى جانب فلسطين والجبهة الشعبية.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً أن الفظائع التي ارتكبها العدو الأمريكي رأس الشر والإمبريالية في العالم ضد الشعب الياباني وخصوصاً جريمة إلقاء القنابل النووية على مدينتي هيروشيما وناغزاكي وأدت إلى مقتل مئات الآلاف من اليابانيين، يجب أن تكون سبباً قوياً لتغيير السلطات اليابانية نهجها برفض ومناهضة السياسات الامبريالية والصهيونية لا أن تظل جزءاً من أدواتهما، ويدعوها أيضاً إلى تكريم المناضلين الثوريين الأمميين بدلاً من مطاردتهم وملاحقتهم واعتقالهم.

كان النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وجه من أوجه النضال ضد الإمبريالية العالمية، فوصلت شيغينوبو العاصمة اللبنانية بيروت عام 1971، وتطوعت في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لتحمل إسماً مستعاراً في بيروت، وهو "مريم"، حيث استطاعت أنّ تثبت نواياها في دعم النضال الفلسطيني للقيادة في الجبهة، بالرغم من صعوبات التواصل التي تجسدت في اختلاف اللغات، وعدم إتقانها للعربية.

بعد عام في بيروت انشقت شيغينوبو عن الجيش الأحمر في اليابان، بسبب تغير في ممارساته وابتعاده عن الأفكار الثورية، وقررت أن تدعم الفلسطيينيين لتطبيق شعارات الثورة ومبادئها من خلال النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي انطلاقاً من لبنان.

عملية "مطار اللد"

ارتبط اسم شيغينوبو بعملية مطار اللد التي حدثت مجرياتها عام 1972، حيث تم اتهامها بالتخطيط للعملية التي قام بها 3 فدائيين يابانيين، وصلوا مطار اللد على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، وما إن نزلوا أرض المطار حتى اندلع اشتباك بينهم وبين قوات الاحتلال الذين قتل منهم 26 شخصاً وجرح العشرات، مع سقوط 2 من منفذي العملية وإلقاء القبض على الثالث.

ووجهت عملية مطار اللد التي نفذت ضمن فرع العمليات الخارجية للجبهة الشعبية ضربة أمنية كبيرة للاحتلال، بسبب الخرق الأمني الذي حصل، وكيفية وصول الأسلحة إلى داخل المطار، فقد تمكن منفذو العملية من إخفاء أسلحة رشاشة وقنابل في حقائبهم، وبعد استلامها داخل المطار، فتحوا نيرانهم صوب المسافرين الإسرائيليين.

وجدت فوساكو نفسها الناطق الرسمي باسم مجموعة اليابانيين بعد أن فقدت أقرب أصدقائها خلال عملية اللد، وأصبحت اليابانية الوحيدة ضمن مجموعة الثوار المتبقية في لبنان، هدفاً للإسرائييلين لذا اضطرت إلى التخفي.

التهمة التي رافقتها خلال سنوات سجنها

أسست شيغينوبو عام 1974 الجيش الأحمر الياباني ومقره لبنان، وسرعان ما نفذ 3 من أفراده عملية اقتحام السفارة الفرنسية في لاهاي في هولندا، واحتجزوا السفير وعدد من الدبلوماسيين بهدف مبادلتهم برهين ياباني محتجز.

اتهمت المناضلة اليابانية بقيادة هذه العملية وأصدرت اليابان بحقها مذكرة دولية، وفي عام 2000 وصلت طوكيو، وتم إلقاء القبض عليها، وفي العام التالي خلال محاكمتها أعلنت حل الجيش الأحمر.

وعام 2006 حُكم عليها بالسجن بتهمة عملية الاقتحام، وحوزتها على جواز سفر مزور، وأنكرت دورها بالتخطيط للعملية وحسب محاميتها فلا دليل لتورطها، حيث كانت شيغينوبو حاملاً حينها، والجبهة الشعبية تمنع نشاط الحوامل السياسي والعسكري خلال فترة حملهن.

وبعد أنّ أمضت قرابة 22 عاماً في السجون اليابانية بتهمة تورطها باقتحام السفارة الفرنسية في لاهاي واحتجاز السفير وعدد من الدبلوماسيين، تم إطلاق سراح شيغينوبو يوم أمس.

يذكر أنّ شيغينوبو تزوجت خلال فترة وجودها في لبنان من قيادي عسكري في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأنجبت ابنة اسمتها "ماي" تيمناً بشهر أيار/مايو الذي جرت فيه عملية مطار اللد.

وفي مقابلات صحافية قالت "ماي" إنها كانت مضطرة دائماً لإخفاء هويتها عن الجميع، بسبب طبيعة عمل والديها، ونشاطهما ضد الاحتلال الإسرائيلي، خاصةً بعد أنّ أصبح اليابانيون أهدافاً مباشرةً للاحتلال بسبب عملية اللد التي أسفرت عن مقتل العشرات من قواته.