الكشف عن معلومات جديدة ولقطات حصرية لمعركة "سيف القدس"

وطن: قال محمد السنوار، أحد أبرز أعضاء هيئة أركان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إننا عندما نحذر الاحتلال، فكل حرف وكلمة لها رصيد وفعل ميداني على الأرض.

وكان السنوار يتحدث لبرنامج "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة، مساء الجمعة، وهو أول ظهور إعلامي له.

وكشف السنوار أن كتائب القسام حاولت تنفيذ عملية أسر مطلع معركة سيف القدس لإرغام الاحتلال على صفقة تبادل، واستشهد خلال هذه العملية التي وصلت إلى مراحل متقدمة 18 مقاومًا خلال محاولة التنفيذ.

وأضاف "وجهنا الصفعة الأكبر بضرب تل أبيب وكسرنا هيبة مركز الظلم وقبلة المطبعين، ورسخنا معادلة أن ضرب تل أبيب أسهل علينا من شربة الماء".

وتابع: "نعرف مواضع ألم الاحتلال والضغط عليه وثبتنا معادلات مهمة أصبح يحسب حسابها جيداً".

وكشفت كتائب القسام أن الضربة الأخيرة التي علقتها في نهاية الحرب الأخيرة كانت تشمل 362 صاروخا موجهة إلى 14 مدينة ومستوطنة بينها حيفا و"تل أيب" و"ديمونا" و"إيلات".

وعرض البرنامج لقطات حصرية لاستهداف قناصة القسام منظومة الرصد الإسرائيلية على حدود غزة وإخراجها عن الخدمة.