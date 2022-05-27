القسام تكشف عن غرفة مشتركة مع استخبارات حزب الله والحرس الثوري الايراني

وطن: كشفت كتائب القسام، خلال برنامج "ما خفي أعظم"، عن عملية أمنية عسكرية ضمت ضباط استخبارات من كتائب القسام وحزب الله والحرس الثوري في لبنان.

وأوضح محمد السنوار القيادي في كتائب القسام أن الغرفة الأمنية المشتركة كانت لها إسهامات استخبارية مهمة خلال المعركة.

وأكد السنوار، أن الغرفة الأمنية المشتركة مع محور المقاومة كانت في حال انعقاد دائم طوال الحرب، ما كان له الأثر البارز في إفشال خطة الاحتلال.

وكان محللون ومصادر خاصة قد اشارت ان افشال المقاومة لعملية مترو الانفاق كان نتيجة تمكن استخبارات الغرفة المشتركة من الحصول على معلومات بفحواها ونية الاحتلال تنفيذها.