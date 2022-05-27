الهيئة الوطنية للعدالة نزار تلوح بتنفيذ الفعاليات الاحتجاجات في حال عدم الافراج عن عمار بنات

رام الله - وطن: لوحت الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات، والتحالف الشعبي للتغيير بتنفيذ سلسلة من الفعاليات والاحتجاجات في حال لم تفرج الاجهزة الامنية عن أبن عم نزار الذي تم اختطافه من قبلهم.

وقالت الهيئة والتحالف في بيان مشترك "ها نحن نقترب من الذكرى السنوية لاغتيال الشهيد نزار بنات على أيدي أفراد من جهاز الأمن الوقائي، وقد مارست السلطة خلال هذا العام ضغوطا هائلة على عائلة بنات وعلى أسرته تمثلت بالضغوط العشائرية وتقديم الوعود المالية والوظائف العليا وتلفيق التهمة المفبركة ، واعتقال أفراد من عائلة بنات والتي كان آخرها اعتقال عمار بنات بتهمة ملفقة لا أساس لها من الصحة وتم تبرئة المتهمين بها ، وطبعا تم اختطافه أثناء عودته من جامعة بيرزيت بعد إلقاء كلمة باسم العائلة قدم من خلالها التهاني والتبريكات للكتل الفائزة بانتخابات الجامعة".

وأدانت الهيئة الوطنية في بيانها الذي وصل وطن نسخة عنه "منطق تلفيق التهم والاعتقالات خارج القانون التي لم تتوقف السلطة عن ممارستها حتى يومنا هذا"، مطالبة "بالإفراج عن عمار بنات فورا ومحاسبة من يقف وراء تلفيق التهم وتعزيز ونشر روح الانتقام من عائلة بنات التي رفضت المغريات وتحملت ما تحملت"

وقالت الهيئة "في حالة لم يتم الإفراج عنه فاننا نعتزم ممارسة حقنا المشروع في رفض هذه السياسة وتنظيم الفعاليات والاحتجاجات مطالبين بإطلاق سراحه" .

ودعت الهيئة " كل الفصائل والأحزاب ومؤسسات المجتمع المحلية والدولية خصوصا المؤسسات الحقوقية لممارسة الضغط ضد السلطة لإطلاق سراح عمار ، هذا واجبهم نذكر به ".

وقالت الهيئة "نرفض أن يبقى قطاع العدالة تحت أوامر الأجهزة الأمنية ونعتبر ذلك خطرا حقيقيا على السلم الأهلي وتشجيعا لارتكاب جرائم خارج القانون والتعدي على الدستور، ونقول فليغلق ملف استهداف عائلة بنات وأسرة نزار بنات فورا وبلا رجعة".