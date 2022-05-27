بعد مشاورات أمنية .. بينيت يصادق على فعاليات مسيرة الإعلام في القدس المحتلة

وطن: صادق رئيس وزراء الاحتلال ظهر اليوم على فعاليات مسيرة الإعلام في القدس المحتلة، وذلك عقب مشاورات أمنية مع قادة الشرطة وأجهزة الأمن.

وقالت مصادر عبرية ان بينيت اجرى مشاورات امنية مكثفة مع كافة الاذرع الامنية لدى الاحتلال، وقد صادق في ختامها على فعاليات مسيرة الإعلام دون تغيير مسارها الذي تم تحديده والتي من المتوقع ان تبدأ فعالياتها الساعة الرابعة عصرا في شارع يافا وحتى وصولها باب العامود في الساعة السادسة مساءا .