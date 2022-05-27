إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في حوارة

وطن: أصيب مواطن بالرصاص الحي واثنان آخران بغاز الفلفل، وثالث بقنبلة صوتية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في القدم، وآخر بقنبلة صوتية، نقلا إثرها إلى مستشفى في نابلس.

وأضاف أن مواطنين آخرين أصيبا بغاز الفلفل الحار، نقلا إثرها إلى طوارئ حوارة.

وكانت قوات الاحتلال قد نشرت تعزيزات عسكرية منذ ساعات الصباح على طول الطريق في بلدة حوارة، التي تشهد منذ أيام مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين.

(وفا)