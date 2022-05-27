الاحتلال يطلق النار والغاز وقنابل الإنارة شرق رفح

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، النار والغاز وقنابل الإنارة تجاه الأراضي الزراعية شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية بالقرب مما يعرف ببوابة "أبو مطيبق" شرق رفح فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الأراضي الزراعية شرق المحافظة.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شرق القطاع وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.