أسبوع صيفي بامتياز

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة اليوم الجمعة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات، وتسود اجواء حارة نهاراً في معظم المناطق، وتظهر سحب عالية في السماء مع طقس سديمي.

وفي ساعات الليل تبقى الحرارة مرتفعة عن معدلاتها مع أجواء حارة نسبياً في المناطق الغورية والسهلية المنخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية، والله تعالى أعلم

وغدا السبت، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات، وتسود أجواء حارة نهاراً في معظم المناطق، وتظهر سحب عالية في السماء، وفي ساعات الليل تبقى الحرارة مرتفعة عن معدلاتها مع أجواء حارة نسبياً في المناطق الغورية والسهلية المنخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية، والله تعالى أعلم

والأحد، يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء ما بين حارة وشديدة الحرارة في مختلف المناطق خاصة في المناطق الغورية . مع ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً خاصة في المناطق الجبلية العالية. االرياح تكون متقلبة الإتجاه . والله تعالى أعلى وأعلم.

والاثنين، يبقى الجو حاراً الى شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت يكون الجو حارقاً. مع المساء يصبح الجو لطيفاً ومعتدلاً. الرياح تكون متقلبة الإتجاه وجافة بشكل ملموس. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. والله تعالى اعلى وأعلم.