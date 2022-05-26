بنزيما يهدد رقم كريستيانو رونالدو في دوري الأبطال

وطن: يسعى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، لقيادة فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2022، مساء السبت المقبل، وتعزيز أرقامه المميزة على الصعيد الفردي.

ويواجه فريق ريال مدريد منافسه ليفربول، على ملعب فرنسا الدولي بالعاصمة باريس.

ويتصدر كريم بنزيما ترتيب هدافي النسخة الحالية لدوري الأبطال، برصيد 15 هدفا منها 10 أهداف في الأدوار الإقصائية للبطولة، معادلا بذلك رقما قياسيا مهما زميله السابق في ريال مدريد الإسباني، الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي "للتشامبيونز ليغ" .

ولدى المهاجم الفرنسي الآن فرصة للانفراد بهذا الرقم القياسي حال سجل أي هدف في المباراة النهائية للبطولة، ليتجاوز رقم رونالدو مع ريال مدريد في نسخة (2015-2016).

كما يمتلك كريم بنزيما فرصة معادلة أو تحطيم رقم قياسي آخر مسجل باسم رونالدو خلال المباراة النهائية، حيث بات المهاجم الفرنسي على بعد هدفين فقط من معادلة الرقم الذي سجله رونالدو في الموسم (2013-2014)، كأعلى نسبة للأهداف في نسخة واحدة في تاريخ البطولة برصيد 17 هدفا.

ولم يسبق لأي لاعب على مدار تاريخ البطولة أن سجل أكثر من رصيد بنزيما هذا الموسم، باستثناء رونالدو (17 هدفا) في الموسم المذكور، و16 هدفا في نسخة (2015-2016)، بينما سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي 15 هدفا لفريقه بايرن ميونخ أيضا في البطولة عام 2020.