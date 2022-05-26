الجبهة الديمقراطية تؤكد على دعوة اللجنة التنفيذية للبحث في توزيع الدوائر والمهام على أعضائها وتطبيق قرارات المجلس المركزي

وطن: صرّح ناطق باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، إن الجبهة تؤكد أن اللجنة التنفيذية للمنظمة لم تعقد أي اجتماع للبحث في توزيع الدوائر والمهام بين أعضائها ، وأن هذا الأمر مناط بها ومن مهامها.

وأكد الناطق باسم الجبهة الديمقراطية،أن ما تم إعلانه عن إسناد مهمة القيام بمهام أمانة سر اللجنة التنفيذية للمنظمة للأخ حسين الشيخ ، لم يتم نقاشه في اللجنة التنفيذية، ولذلك فإن الجبهة تدعو لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للبحث في توزيع دوائر المنظمة على أعضائها كما تقر ر في الاجتماع الاخير للقيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية .

كما دعا الناطق باسم الجبهة ، إلى ضرورة أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع العاجل للجنة التنفيذية ، البحث في آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي بما فيها وقف التنسيق الأمني والتحلل من اتفاقيات أوسلو وتعليق الاعتراف بدولة الإحتلال ، وكيفية استنهاض المقاومة الشعبية الشاملة ضد الاستيطان والتهويد وجرائم الاحتلال التي يرتكبها يوميا بحق شعبنا، وباقي الاستحقاقات وخاصة التي تكفل وحدة الصف والوحدة الميدانية في مقاومة الاحتلال.

وأضاف الناطق ، أن من الضروري الالتزام بقرارات الاجماع الوطني كما عبّرت عنها قرارات المجلس الوطني في دورته المنعقدة في العام 2018 ، وقرارات المجلس المركزي في دورته الحادية والثلاثين، وعلى أهمية احترام الدور الجماعي للجنة التنفيذية وصلاحياتها غير القابلة للتجاوز كما نصّ عليها القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.