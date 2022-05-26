"⁧‫الجزيرة‬⁩" تقرر إحالة ملف جريمة اغتيال أبو عاقلة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية

وطن: قررت شبكة الجزيرة إحالة ملف جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاص قناص إسرائيلي أثناء تغطيتها في مدينة جنين، إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

وقالت الشبكة: "شكلنا تحالفا قانونيا دوليا يضم فريقنا القانوني وخبراء دوليين لإعداد ملف بشأن اغتيال أبو عاقلة لتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية"

وأضافت، " الملف القانوني الذي سنقدمه للجنايات الدولية سيتضمن القصف الإسرائيلي لمكتب الجزيرة في غزة وتدميره في مايو 2021".

وتعهدت الشبكة بتفعيل كل المسارات الممكنة لتقديم المسؤولين عن اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى منصات العدالة الدولية وأخذ جزائهم القانوني.