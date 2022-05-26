إجماع في مجلس الأمن على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في استشهاد شيرين أبو عاقلة

وطن: أجمع مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومحايد في استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين في الحادي عشر من أيار/ مايو الجاري.

وأكدوا، خلال الجلسة الشهرية الخاصة بمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إدانتهم للاعتداء على جنازة الشهيدة أبو عاقلة في القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، شددوا على ضرورة وقف عمليات إخلاء الفلسطينيين، معربين عن قلقهم من إقدام حكومة الاحتلال على إخلاء مئات الفلسطينيين بينهم أطفال من مسافر يطا، بعد قرار صدر عن المحكمة العليا "الإسرائيلية" مؤخرًا.

كما أكدوا التزام بلادهم بحل الدولتين عبر التفاوض وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة، والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية.

وفي إحاطته، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن "مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة أشعر الفلسطينيين وعددا لا يحصى من الناس حول العالم بالحزن والغضب، بينما كان بمثابة تذكير آخر بالتكلفة البشرية المدمرة لهذا الصراع".

وقدم تعازيه لأسرتها، مجددا إدانة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الاعتداءات على الصحفيين، ودعوته السلطات المعنية إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف، وصولا إلى محاسبة مرتكبيها.

وتطرق إلى تواصل التوسع الاستيطاني وعمليات الإخلاء وهدم المنازل الفلسطينية، مشددا على أن الخطوات الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين يجب أن تقترن بخطوات سياسية وأمنية تعالج دوافع الصراع الأساسية وتقودنا في نهاية المطاف نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض.

وجدد وينسلاند تأكيده على أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكّل عقبة كبيرة أمام السلام، مطالبًا السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الممارسات التي تغذّي عدم الاستقرار وتقوّض احتمالات إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة.

وأعرب عن قلقه من قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" السماح بتنفيذ أوامر الإخلاء الصادرة بحق 1200 مواطن فلسطيني، بينهم 500 طفل، في مسافر يطا، ومن الآثار المحتملة والأضرار الإنسانية إذا تم تنفيذ هذه الأوامر.

كما جدد تأكيده على أن "الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس يجب احترامه"، داعيًا إلى تجنب التصعيد، خاصة مع الإعلان عن انطلاق "مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي ستمر من الحي الإسلامي في البلدة القديمة بالقدس.

وقالت المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، والتي ترأس بلادها مجلس الأمن لشهر أيار الجاري، "ندعو لتحقيق شفاف وموضوعي وحيادي في مقتل شيرين أبو عاقلة، ونعبر عن قلقنا بشأن ما حدث خلال تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة".

بدوره، قال المندوب الروسي فاسيلي نبينزيا إن "إسرائيل تواصل انتهاك القانون ومصادرة الأراضي الفلسطينية وعمليات الاستيطان"، مشيرًا إلى أنّ "من غير المقبول تغيير الوضع القانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس".

ولفت إلى أنّه "يجب إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين وبدء مفاوضات مباشرة"، مؤكدًا "أن بلاده ستواصل التعاون مع كل الجهات، في إطار الرباعية لتحقيق التسوية في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "السلطات الإسرائيلية تقوم بأعمال وعمليات عسكرية في الضفة الغربية ومحيط قطاع غزة، انتهى آخرها بمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بشكل مأساوي"، مشيرا إلى أنه "في هذا الصدد، فإننا نؤيد مطلب قيادة الدولة الفلسطينية لإجراء تحقيق شامل وموضوعي في ملابسات مقتلها".

كما أكد أن "أي محاولة لاستبعاد روسيا من المفاوضات لحل أزمات الشرق الأوسط، تأتي بنتائج عكسية".

من جانبه، شدد المندوب الصيني تشانغ جون على "ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة والامتناع عن تغييره".

بدورها، دانت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، "كل أشكال العنف،"وندعو لتحقيق شفاف وموضوعي وحيادي في مقتل الصحفية شيرين ابو عاقلة"، وأردفت: "نعبر عن قلقنا بشأن ما حدث خلال جنازة شيرين أبو عاقلة في القدس".

من جهته، شدد نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفير محمد بوشهاب، على أهمية إجراء تحقيق محايد ومستقل حول استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال بوشهاب: "يجب العودة إلى المفاوضات بين جميع الأطراف استنادًا إلى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة".

ولفت إلى أن "إجبار أكثر من ألف فلسطيني على مغادرة منازلهم جنوب الضفة الغربية من شأنه أن يفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية".