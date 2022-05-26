الكشف عن اختراق 3 فلسطينيين قاعدة عسكرية للاحتلال قرب رام الله

وطن: كشفت إذاعة عبرية، صباح الخميس، عن اختراق ثلاثة فلسطينيين قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وتجولهم فيها لساعات، قبل اكتشاف أمرهم.

وذكرت إذاعة "ريشت بيت" العبرية، أن الثلاثة اخترقوا السياج حول القاعدة فجر أمس الأربعاء وتجولوا داخلها على مدار ثلاث ساعات.

وأشارت إلى أن الجنود كانوا نيامًا وقتها، فيما تمكن الشبان من أخذ وسائل قتالية، قبل أن تكتشفهم مجندة، وانسحبوا من المكان عبر فتحة في السياج.

ولفتت إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية جبع القريبة في محاولة للبحث عنهم دون فائدة.