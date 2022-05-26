عضوان في التنفيذية ينفيان لوطن تعيين حسين الشيخ خلفا لصائب عريقات في امانة سر اللجنة التنفيذية 

وطن: نفى عضوان في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لوطن، صحة ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية صباح اليوم عن استلام عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ منصب أمين سر اللجنة خلفا للراحل صائب عريقات.

وقال عضو اللجنة التنفيذية واصل ابو يوسف لوطن، ان ما نشر غير صحيح، ولم يجري هذا الامر،مشيرا ان منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يجري بالانتخاب خلال اجتماع اللجنة برئاسة الرئيس عباس.

وقال ابو يوسف ان اللجنة لم تجتمع منذ فترة، وليس واضحا موعد اجتماعها المقبل.

من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية رمزي رباح لوطن، انه لم يحدث اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتوزيع الدوائر، فالاجتماع هو مخصص لتوزيع الدوائر بما فيها أمانة السر.

وقال ان اول اجتماع للجنة التنفيذية كان يجب ان يبحث توزيع دوائر منظمة التحرير لكن ذلك الاجتماع لم ينعقد أصلا ولم يتم بحث هذا الملف حتى الان، مشيرا ان اجتماع اللجنة التنفيذية لم يحدد حتى الان.

وكانت يديعوت نشرت صباح اليوم عن مصادر فلسطينية، قولها انه سيتم تعيين حسين الشيخ، رسمياً أمين سر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبديل للدكتور صائب عريقات الذي توفي قبل عام ونصف، مضيفة ان "الشيخ تربطه علاقات ممتازة مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وان هذا التعيين يضعه في مكان جيد لخلافة الرئيس محمود عباس".

وأضافت يديعوت ان "الشيخ هو المسؤول عن التنسيق الأمني والمدني مع الجانب الإسرائيلي، وتربطه علاقات ممتازة مع الشخصيات الرفيعة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية". حسب الصحيفة