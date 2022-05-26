قائد لواء القسام بغزة: الاحتلال سيتفاجأ بدقة وكثافة وتأثير صواريخنا

وطن: قال قائد لواء غزة في كتائب القسام عز الدين الحداد، إن الاحتلال سيتفاجأ من دِقة وكثافة وتأثير صواريخ المقاومة في أي معركة قادمة.

وأكد الحداد أن الاحتلال سيرى في المعركة القادمة صنيع "هذه الثلة المباركة"، مؤكدًا أن الاحتلال واهم إن ظن أنه باغتياله للقادة الأبطال ومهندسي التصنيع، سيوقف تطوير صواريخ القسام.

وأشار إلى أن الاحتلال سيتفاجأ من دقة هذه الصواريخ "التي صنعت بأيدي متوضئة، وعقول ربانية، وسيرى العدو ما يسيئه، فهذا وعد الله الجبار، وسندخل الأرض المقدسة وإنا لقادمون".

وكان الحداد يتحدث خلال فلم "عميد التصنيع" الذي بثته قناة الأقصى الفضائية الليلة الماضية، ويكشف تفاصيل تنشر لأول مرة عن السيرة الجهادية للشهيد القسامي القائد وليد موسى شمالي "أبو بلال".

(صفا)