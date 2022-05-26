وفاة والدة الأسير يعقوب قادري أحد أسرى نفق الحرية

وطن: نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى والأسرى المحررين الحاجة (عطفه قادري غوادرة) والدة الأسير البطل يعقوب قادري من بلدة بير الباشا في محافظة جنين، والتي انتقلت الى جوار ربها اليوم الخميس.

وتقدمت الهيئة بأحر التعازي ومشاعر المواساة من الأسير يعقوب ومن ذويه ومن عموم آل بير الباشا.

يذكر أن الأسير قادري (49 عاماً) والمحكوم مؤبدين و35 عاما، هو أحد أبطال عملية "نفق الحرية"، والذي تمكن الى جانب خمسة من رفاقه من تحرير أنفسهم في السادس من أيلول العام الماضي، وكأن يأمل أن ينعم برؤية والدته وعائلته التي حرم منها منذ اعتقاله عام 2003، وهو يقبع اليوم في زنازين العزل الانفرادي، وكان قد تعرض لاعتداء وحشي من قبل قوات"النحشون" بعد إحدى جلسات المحاكمة، والتي انتهت مؤخراً بالحكم عليه الى جانب رفاقه الخمسة بالسجن لمدة خمس سنوات إضافية.