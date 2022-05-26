الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال اليوم الخميس حملة اعتقالات طالت عدة مدن في الضفة.

حيث اعتقلت قوات الاحتلال،ستة مواطنين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: الحاج باسم سعسع "60 عاما"، ومحمد خضر "49 عاما"، ومحمد خدرج "35 عاما"، وأربكان محمد طبسية "26 عاما"، وبراء إياد حماد "25 عاما"، وأنس مالك داوود "24 عاما"، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما واعتقل الاحتلال 3 شبان من يعبد جنوب جنين.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أنور حامد أبو بكر، والشابين عرفات فايز عمارنة، وعرب خالد قبها، أثناء مرورهم على حاجز دوتان العسكري قرب بلدة يعبد جنوب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطن من الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدد من المواطنين بعد دهم منازلهم في بلدة سعير شرق الخليل، واعتقلت كلا من: باسل عبد المنعم جرادات، وعبد المنعم جرادات، ونجله باسل (15 عاما)، وبشار ادريس جرادات، وجهاد عمر جرادات، ونجله عمر (14 عاما)، وعمر حمدان جرادات، وسعد نمر الفروخ، وشحادة مطور، ونجله مراد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدد من المواطنين من بلدة بني نعيم، وهم، بشير العكل، وانس علي الجبور، من بلدة يطا، وبراء مازن بلوط، وعاصم علي بلوط، وشقيقه محمد.

وأعتقل الاحتلال شابين من رام الله احدهم اسير محرر.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يوسف رائد حامد (20 عاما) من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، ورائد شوامرة من المدينة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال مواطن من حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الاسير المحرر محمد لافي، عقب اقتحام منزله في البلدة.