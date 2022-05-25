محكمة الاحتلال تبطل قرار السماح للمستوطنين بالصلاة في باحات الأقصى

وطن: أبطلت المحكمة المركزية الاسرائيلية مساء الأربعاء، القرار الذي أصدرته محكمة الصلح قبل أيام والذي يسمح للمستوطنين أداء طقوس تلمودية في باحات الأقصى.

وذكرت القناة (13) العبرية، أن المحكمة قبلت باستئناف الشرطة "الإسرائيلية" على قرار محكمة الصلح وقلبت القرار وأعادت الأوضاع إلى سابق عهدها برفض الطقوس اليهودية في باحات الأقصى.

وبررت المحكمة المركزية قرارها بالحساسية الكبيرة والخطورة الكامنة في كل ما يتعلق بـ الأقصى، حيث تم إعادة القيود التي فرضت على ثلاثة من فتية المستوطنين بعد أدائهم طقوس يهودية في باحات الأقصى.