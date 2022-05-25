اعتقال مواطن بعد اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على مجموعة من الرعاة جنوب الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنا بعد اعتدائهم والمستوطنين على مجموعة من الرعاة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود يوسف ادعيس من مسافر يطا، بعد ان اعتدت تلك القوات ومجموعة من المستوطنين على الرعاة في منطقة "العين البيضا" شرق يطا، ومنعتهم من الرعي وطاردت قطعان ماشيتهم.

(وفا)