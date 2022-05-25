نقيب المهندسين لوطن: مستمرون بخطواتنا التصعيدية وننتظر استجابة رئيس الوزراء لمطلبنا بصرف علاوة العمل لجميع المهندسين

وطن: قالت نادية حبش نقيب المهندسين، ان وزير الحكم المحلي استجاب الى مطالب النقابة بصرف علاوة 120% التي تتساوى مع المهنين لذات الفئة مثل الصيادلة واطباء الاسنان.

واضافت حبش في حديث خاص لوطن، ان القرار جاء نتيجة مخاطبة النقابة للحكومة بضرورة التطبيق العملي بصرف علاوة 120 % للمهندسن خاصة ان هذا القرار قانوني وصادق عليه الرئيس في وقت سابق، لكن للاسف لم يطبق الى الان.

واوضحت حبش ان هذه العلاوة كان يجب ان تطبق في شهر نيسان/ابريل من العام الحالي لكن للاسف كان هناك مماطلة وحينما بدأنا في التحشيد واعلان فعاليات في شهر حزيران/ يونيو القادم واعطاء الحكومة الفترة المسموح فيها للفعاليات تمت الاستجابة من قبل وزير الحكم المحلي بخصوص مهندسي البلديات وما زلنا ننتظر من رئيس الوزراء صرفها لمهندسي القطاع العام والعسكريين

وقالت نادية ان النقابة ما زالت مستمرة في عملية التحشيد واعلان ما اعلنت عنه في فعاليات تبدا في بداية شهر حزيران

يشار ان وزير الحكم المحلي اصدر اليوم قرارا بتطبيق علاوة تخص المهندسين ومفتشي الابنية والمساحين واطباء البيطرة بنسبة 120%.